Şiddetle mücadeleyi sürdüreceklerine vurgu yapan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz" ifadelerini kullandı.

Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020