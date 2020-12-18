Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimine tepki gösterdi. "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz" dedi.
Şiddetle mücadeleyi sürdüreceklerine vurgu yapan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz" ifadelerini kullandı.
Samsun Bafra Devlet Hastanesi’nde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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