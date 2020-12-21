Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim sürüyor. Milyonlarca öğrenci gerek televizyondan gerekse çevrim içi ortamda derslerini takip ediyor. Uzaktan eğitimin verimli geçmesi için öğrenciler kadar öğretmenler ve velilere de sorumluluklar düşüyor.

Derslerdeki verimlilik için dikkat edilmesi gereken kuralların başında disiplin geliyor. Öğrencilerin tıpkı sınıflarındaymış gibi kurallara uyması, disiplinli hareket etmesi şart. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever, “Disipline olan çocukların bu süreci çok daha başarılı, rahat ve huzurlu atlatacağını biliyoruz. Zamanında derse bağlanmak işin en önemli kısımlarından biri. Ayrıca devamlılık da esas” diyor.

[Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever]

Dersler için sakin bir köşe bulunmalı

Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitimlerini gerçekleştirdiği ortamın uygun olması, verimi artıran önemli bir unsur. Doç. Dr. Mustafa Sever, konuyla ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Uzaktan eğitim yapanların kendilerine bir alan yaratması gerekiyor. Gürültüden uzak yerlerde bu alanları kurmalılar. Dersler asla yatakta uzanarak yapılmamalı. Gündelik hayatlarını sürdürüyormuş gibi kıyafetlerini giymeliler. Rahatça oturabilecekleri, dışarıdan gelen etkilere minimum maruz kalacakları bir yerde eğitimlerini gerçekleştirmeliler.”

[Fotoğraf: AA]

Ders araları için öneriler

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini daha verimli bir şekilde geçirmesi için derslere aktif olarak katılmaları da şart. “Dersler esnasında konuşmaktan çekinen çocuklar olduğunu biliyoruz” diyen Doç. Dr. Sever, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Öğretmenler, çocukların derslere katılmalarını bekliyor. Bazı çocuklar daha dominant olabiliyor ya da bazı çocuklar diğerlerine göre daha çekingen olabiliyor. Konuşmaktan çekinmemeleri elzem.”

Uzmanların bir tavsiyesi de ders araları ile ilgili. Bunun iki yönlü faydasından söz ediliyor. Biri konsantrasyon, diğeri sağlıkla ilgili… Doç. Dr. Sever bu parantezi şu ifadelerle açıyor:

“Çocuklarda enerji birikimi söz konusu olabilir. Bunun yaratacağı sağlık ve kilo problemleri ortaya çıkabilir. Çocuklar evde eğer mümkünse çeşitli biçimlerde egzersiz yapmalı. Ders aralarında kalkıp evin içinde kısa süreliğine bile olsa yürümek, kolları gerdirmek hem derse daha iyi odaklanmaları hem de sağlıklarını korumaları için faydalı.”

[Fotoğraf: AA]

Aileler çocuklarını motive etmeli

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever’in başka bir tavsiyesi daha var. O da ekran yorgunluğuna maruz kalınmaması ile ilgili. Ekran yorgunluğundan kaçmak, gerekmediği sürece televizyondan ve internetten uzak kalınması ile mümkün. Ailelerin bir taraftan da online derslerden sıkılan çocuklarla sohbet etmesi öneriliyor. Doç. Dr. Sever’in çocuklarla dersler konusunda yapılacak konuşmalar konusunda bazı önerileri var:

“Aileler, çocuklarını anladığını ifade etmeli. ‘Herkes online ders yapıyor, bir tek sen değilsin’ tarzında ifadelerin bir işe yaramadığını biliyoruz. Bu tip kıyaslamalar yerine, durumun ne kadar zor olduğunun farkında olduğumuzu ama bunun geçici olduğunu söylemeliyiz. Bu sürecin bir şekilde bizi güçlendirdiğini, sıkılmaya karşı tolerans geliştirebileceğimizi de ifade etmeliyiz.”