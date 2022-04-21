Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e Mariupol ile ilgili verdiği bilgilere yönelik açıklama geldi.

Zelenskiy, "Rusya Mariupol'ün büyük kısmını kontrol ediyor ancak Ukrayna güçleri halen bir bölgesinde bulunuyor. 120 bin kadar sivilin Mariupol'den ayrılmasına izin verilmiyor." dedi.

Ayrıca Zelenskiy, "Ukrayna Rusya'ya Mariupol'deki sivil ve askerlerin takası için tüm seçenekleri önerdi, Rusya'nın cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şoygu'dan Putin'e "Mariupol" brifingi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi vermişti.

Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol'ün ele geçirildiğini söylemiş, Putin de Mariupol'deki başarılı operasyon nedeniyle Şoygu'yu tebrik etmişti.

Şoygu, Mariupol’e çok sayıda ağır silah getirildiğini belirterek "11 Mart’taki kuşatma sırasında Ukrayna silahlı kuvvetleri, milliyetçi oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların sayısı 8 bin 100’den fazla idi. Şehrin kurtarılması esnasında 4 binden fazlası yok edildi, 1478’i esir alındı. Kalan 2 binden fazlası ise Azovstal Fabrikası sanayi bölgesinde kuşatılmış halde." demişti.

Mariupol’den sivillerin ve yabancıların tahliyesi için 21 Mart’tan itibaren her gün koridor açıldığını kaydeden Şoygu, şehirden 142 bin 711 kişiyi tahliye ettiklerini ifade etti.

Putin: Mariupol’ün kontrol altına alınması başarı

Rusya Devlet Başkanı Putin ise sanayi bölgesine yapılacak askeri operasyonun uygun olmadığını söyleyerek baskının iptal edilmesi talimatı verdi.

Putin, Mariupol’ün kontrol altına alınmasını başarı olarak nitelendirdi.