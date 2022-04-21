Üst düzey bir polis yetkilisinin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, Kiev yakınlarındaki Borodyanka kasabasında bazılarının işkenceye uğradığı tahmin edilen dokuz sivilin cesetleri bulundu.

Kiev bölgesi polis şefi Andriy Niebytov, "Bin 20 ceset morglarda saklanıyor. Bu insanlar işgalciler tarafından öldürüldü ve bazıları işkence belirtileri gösteriyor. Bu kişilerin sivil olduğunu vurgulamak istiyorum. Rus ordusu hiçbir direniş göstermeyen sivilleri bilerek vurdu" dedi.

Niebytov ayrıca polisin Borodyanka çevresinde iki mezar keşfettiğini söyledi.

Bir mezarda 15 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere üç kişinin bulunduğunu ve ikinci bir mezarda altı kişinin cesetlerinin bulunduğunu söyledi.

Rusya sivilleri hedef aldığını yalanladı.