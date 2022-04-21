Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen Ukraynalı savaşçılar bulunduğunu ve Azovstal'daki Ukraynalı savaşçı sayısının 2 binden fazla olduğunu aktardı.

Ayrıca Şoygu, Putin'e 1478 savaşçının teslim olduğu bilgisini verdi.

Şoygu, Putin'e Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Mariupol'deki durumun sakin olduğunu söyledi.

Putin: Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı

Putin ise Mariupol'deki başarılı operasyon nedeniyle Şoygu'yu tebrik etti.

Putin, "Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan ukraynalıların can güvenliği sağlanacak." dedi.

Ayrıca Vladimir Putin, Mariupol'deki sanayi bölgesine baskın yapmaya gerek olmadığını söyledi ve baskın planının iptal edilmesini istedi.

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