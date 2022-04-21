Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan Halk Partisi liderlerinden Choudhary, silahlı saldırıda öldü
İktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) liderlerinden Jeetu Choudhary, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre Choudhary, Delhi'nin Mayur Vihar bölgesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Choudhary, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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