Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı Smerch füzeleriyle vurduklarını gösteren bir video yayınladı.

Çok namlulu roketatar sistemi olan Smerch füzesi, yoğunlaşan bölgelerdeki personel, zırhlı ve hafif hedefleri, topçu bataryalarını, komuta merkezlerini ve mühimmat depolarını vurmak amacıyla geliştirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördü, bunlardan 99'u tamamen yıkıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı bilgisi verildi.