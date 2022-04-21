Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Haiti’de küçük uçağın yola düşmesi sonucu 5 kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te, küçük uçağın yola düşüp kamyona çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyindeki sahil şehirlerinden Jacmel’e gitmeye çalışan küçük bir uçağın düşüp soda şişeleri taşıyan kamyona çarptığı bildirildi.
Kazada, kamyon sürücüsünün de aralarında olduğu 5 kişi hayatını kaybederken yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ülkede 2021'de başkent yakınlarında özel bir uçak düşmüş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Haiti
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