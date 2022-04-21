Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere: Rus güçleri Kramatorsk'a ilerliyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu.
Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.
Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.
Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığına ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiğine işaret edildi.
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