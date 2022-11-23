Ukrayna Devlet Başkanı VZelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Volnyansk Hastanesi'nin doğum bölümüne isabet eden füze sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenskiy, bir kadının yaralandığını ve yıkıntılar arasında hala insanların olduğunu belirtti.

Bombardıman sonucu büyük ölçüde yıkılan binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisine bağlı arama kurtarma personeli, enkazdan çıkardıkları yaralı bir kadını sağlık ekiplerine teslim etti.