Outlook India'nın Nepal Yüksek Seçim Kurulu yetkililerine dayandırdığı haberinde, resmi olmayan sonuçlara göre Deuba'nın tekrar meclise girdiği bilgisi paylaşıldı.

Deuba, seçim bölgesi Dadeldhura'da 1302 oy alan rakibi bağımsız aday Sagar Dhakal'a karşı 25 bin 534 oyla seçimi önde tamamladı.

Deuba’nın liderliğini yaptığı Nepal Kongresi Partisi (NC), ittifak yaptığı Maocu Merkez Nepal Komünist Partisi (MC-NC) ile muhalefetteki eski Başbakan Khadga Prasad Oli’nin Birleşik Marksist Leninist Nepal Komünist Partisi (UML-NC) blokuna karşı seçimlerde yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu yetkililerinin paylaştığı verilerde, Nepal Kongresi liderliğindeki koalisyonun oy sayımı devam ederken parlamentoda çoğunluğu sağlamaya yaklaştığına ve yaklaşık 75 sandalyeyi kazanabileceğine işaret edildi.

Nepal Kongresi Partisinin bugüne kadarki oy sayımında, parlamentoda tek başına 6 sandalye kazandığı ve 46 seçim bölgesinde yarışı önde götürdüğü ifade ediliyor.

Nepal Kongresinin müttefiki Maocu Merkez Komünist Partisinin (CPN-MC) ise 17 seçim bölgesinde birinci parti konumunda bulunduğu kaydediliyor.

Öte yandan ana muhalefetteki Nepal Komünist Partisinin de parlamentoda 3 sandalye kazandığı ve 38 seçim bölgesinde önde olduğu belirtiliyor.

Ülkede seçimlere katılım oranı, 2017 ve 2022 yerel seçimlerinde sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 64'ken 20 Kasım'daki seçimlerde katılım oranı yüzde 61'e geriledi.

Genel seçimde, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisi için 550 üye belirlenecek.

Nepal’de Temsilciler Meclisi için adayların 165’i, il genel meclisleri için adayların 330’u oy çokluğu ile seçilirken geri kalan adaylar nispi temsil sistemi ile belirleniyor. Parti ittifaklarının parlamentoda bir koltuk elde etmesi için yüzde 3’lük seçim barajını aşmaları gerekiyor.