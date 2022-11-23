Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları tehlike altında.

Son 4 günde Kuşadası Yavansu’da 1 adet dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada’da 1 adet juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak plajında ise 1 adet dişi caretta caretta ölü ve 1 adet mauremys rivulata türü Balkan Kaplumbağası canlı olarak bulundu.