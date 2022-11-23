Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu
[Fotograf: İHA]
Deniz kaplumbağalarının önemli yumurtlama merkezlerinden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelen ve Kuşadası sahillerinde de yuvaları tespit edilen deniz kaplumbağaları tehlike altında.
Son 4 günde Kuşadası Yavansu’da 1 adet dişi caretta caretta iribaş deniz kaplumbağası, Güvercinada’da 1 adet juvenil chelonia mydas yeşil deniz kaplumbağası, Pamucak plajında ise 1 adet dişi caretta caretta ölü ve 1 adet mauremys rivulata türü Balkan Kaplumbağası canlı olarak bulundu.
Etiketler: Aydın Deniz Kaplumabağası
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