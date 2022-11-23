Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Yukarı Ayvalı köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Acar'a çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cesedi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kastamonu
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