Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücü hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehliyete attı.

İlçe merkezinde polis ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsü O.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kurallara uymama' ve 'kask takmama' suçlarından toplam 9 bin 563 lira ceza kesildi.