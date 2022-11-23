Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ercan A. idaresindeki tır Çevreyolu üzeri, Yuvalı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uyarı levhasına çarpıp devrildi.
Kaza sonucu tır sürücüsü Ercan A. yararlanırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralı sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu hurdaya dönen tır olay yerine gelen vinç ile devrildiği yerden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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