Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
26 yaşındaki Zeki C.'nin kullandığı otomobil ile 66 yaşındaki İsmail Çakıcı idaresindeki motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Kızılcapınar Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çakıcı, Atatürk Devlet Hastanesine, motosikletteki 77 yaşındaki İsmet Şahin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Şahin müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Zeki C.'nin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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