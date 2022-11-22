Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu Hatice Aslan'ın (22) yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için 150 kişilik özel ekip kuruldu.

Bölgedeki işletmeler ile güzergahta bulunan yolcu minibüsleri ve taksilerin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yaklaşık 750 görüntünün incelenmesi sonucu zanlıların, olayın ardından kask takarak plakasız motosikletle kaçtıkları, kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve zaman zaman durup, yer değiştirerek yolculuğa devam ettikleri belirlendi.

Çalışmalarda motosikletin park ettiği yeri tespit eden ekipler, arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet K. (26) ve Bilal K'yi (26) olay yerine yaklaşık 19 kilometre mesafedeki Davultepe Mahallesi'nde yakaladı.

Atılan cismin "su dolu balon" olduğu iddiası

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada "su balonu fırlatma şakası" adı altında çekilen videolardan esinlenerek olayı gerçekleştirdikleri, attıkları cismin içi su dolu balon olduğu iddiasında bulundukları öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet K. ve Bilal K'nin, olayın ardından kaçtıkları güzergahta zaman zaman durarak yer değiştirdikleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti

Mersin'in Mezitli ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde, 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru cisim fırlatılmış, cisim gözüne isabet eden Hatice Aslan, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Gözündeki korneanın zarar gördüğünü açıklayan Aslan, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansımıştı.