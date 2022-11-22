Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yangın çıkan evin bahçesindeki köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan evin bahçesindeki 5 köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kale Sokak Niksar Kalesi mevkisinde Nihat Korkmaz'a ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev tamamen yandı.
Yangın sırasında evin bahçesinde bulunan 5 köpek yavrusu ise itfaiye ekipleri tarafından buradan alınarak Niksar Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AA muhabirine, yangın çıkan evin ahşap olması nedeniyle söndürülmesinin uzun sürdüğünü, bahçedeki 5 köpek yavrusunun itfaiye ekiplerinin gayretiyle kurtarıldığını söyledi.
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