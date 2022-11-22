Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen S.E. idaresindeki otomobil, aynı istikametteki C.Ş'nin kullandığı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan A.E. yaralandı.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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