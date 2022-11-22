Türkiye’ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giriş yapıp, ülke genelinde güvenlik güçlerince yakalanan 136 Afganistan uyruklu göçmen, gözetim altında tutuldukları İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi. Göçmenleri alan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere havalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin ise süreceği belirtildi.