Kent merkezinden üniversite istikametine seyreden İ. S. idaresindeki otomobil, 1. OSB Kavşağı'nda dönüş yapan A. K'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan D. D. (21) ve T. C. (21) yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.