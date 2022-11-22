Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmaları tamamlayan polis; Kars merkez, Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonu sonucunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; farklı çeşitlerde yaklaşık 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, şüpheli 11 kişiyi emniyete getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i `uyuşturucu madde ticareti yapmak` suçundan tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.