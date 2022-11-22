Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya Nehrinin çevresi sonbahar renkleriyle ilgi görüyor
[Fotograf: AA]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin çevresi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İlçede Sakarya Nehri kenarında bulunan eşsiz doğasıyla vatandaşların adeta uğrak yeri olan Mihalgazi Belediyesi Değirmen Parkı ve çevresinde sonbaharın sarı ve kahverengi tonları adeta renk cümbüşü sunuyor.
Nehir kenarındaki ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severler tarafından fotoğraflanıyor.
Etiketler: Eskişehir
Sıradaki Haber
Evde sağlık görevlileri hastaya giderken kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz