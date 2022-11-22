Kaza, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne, evde bakım hastasına giden B. Y. (50) yönetimindeki ticari araca, A. Ö.'nün kullandığı 6otomobil arkadan çarptı.

Kazada sürücüler, yaralanmazken, evde bakım aracında bulunan Dr. K. K. (27), hemşire Z. D. (24) ve sağlık teknisyeni E. D. (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.