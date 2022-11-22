Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 14-20 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 19 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 1095 mermi ve 118 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 28 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 426 şüpheli de yakalandı.
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