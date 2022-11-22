İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 14-20 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 19 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 1095 mermi ve 118 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 28 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 426 şüpheli de yakalandı.