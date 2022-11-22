Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arıcılara 300 ton şeker dağıtıldı
[Fotograf: AA]
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda arıcılara 300 ton şeker dağıtıldı.
Kırklareli'nde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlamak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 300 ton şeker arıcılara dağıtıldı.
Arıcılar, önemli bir bölgede üretim yatıklarını vurgulayarak desteklerden mutlu olduklarını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’da bal üretimin Kırklareli’nde hızlı arttığını vurgulayarak bir dahaki sezonunda bereketli olması temennisinde bulundu.
Etiketler: Kırklareli Arıcılık
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