Kırklareli'nde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlamak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 300 ton şeker arıcılara dağıtıldı.

Arıcılar, önemli bir bölgede üretim yatıklarını vurgulayarak desteklerden mutlu olduklarını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’da bal üretimin Kırklareli’nde hızlı arttığını vurgulayarak bir dahaki sezonunda bereketli olması temennisinde bulundu.