Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, Kulakkaya ve Bektaş başta olmak üzere bölgede onlarca yayla bulunduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin en güzel renklerine bürünen yaylalarda yazdan kalma günlerin yaşandığını ifade eden Önal, "Yaylalarımızda son günlerde ciddi turizm hareketliliği yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler bu eşsiz doğal güzellikleri görmek için yüksek kesimlere çıkıyor. Bölgelerimizde yaz dönemine yakın turizm canlılığı yaşanmakta" dedi.

"Bölgeyi ziyaret eden misafir sayısı da hızla artmakta"

Önal, belediye sınırları içerisinde kalan Kulakkaya Yaylası'nda turizm potansiyelini artırmak için altyapıya yönelik yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kulakkaya, son yıllarda Giresun'da turizm açısından öne çıkan yaylalarımızdan birisi. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısı da hızla artmakta. Belediye olarak biz de yörenin turizm potansiyelini artırmak için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar da tanıtım, yol, altyapı ve diğer alanlarda ciddi hizmetlerimiz oldu, olmaya da devam edecek."

Önal, yerli ve yabancı turistleri bölge yaylalarına davet ettiğini sözlerine ekledi.