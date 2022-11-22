Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırşehir jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; E.Y., O.K., G.S. ve K.R. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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