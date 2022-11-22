Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda; E.Y., O.K., G.S. ve K.R. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.