Tunceli’de ‘Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi’ çerçevesinde il merkezi, Mazgirt ve Hozat ilçesinde yapılacak olan 250 konut için Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Önder Yurdakul, kurum amirleri ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura çekimi hakkında bilgi veren Vali Mehmet Ali Özkan, “Himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Özkan’ın konuşmasının ardından yüzde 5’i engelli, yüzde 5’i şehit ailesi, yüzde 20’si emekli, yüzde 20’si genç ve yüzde 50’si de diğer vatandaşlara ayrılan 250 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Proje ile Tunceli merkezde 93, Hozat’ta 89 ve Mazgirt ilçesinde de 68 konut inşa edileceği bildirildi.