Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: İHA]
Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti kılındı.
Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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