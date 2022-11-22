Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Çivril ilçesinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki vatandaş, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Kıralan Mahallesi'nde Himmet Cağıl'a ait evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptıkları incelemede Cağıl'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve aralıklarla uğrayan yakınlarının desteğiyle yalnız yaşayan ve yatalak olduğu belirtilen Cağıl'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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