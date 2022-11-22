Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hamsi 25 TL'ye tezgahlardaki yerini aldı
Rize'de tezgahlardaki palamut bolluğunun ardından sezonun ilk hamsisi de 25 liradan yerini aldı.
Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsiler de takılmaya başladı. Rize'de de palamut, istavrit ve çinekopun ardından hamsi de tezgahlardaki yerini almaya başladı.
Hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu belirten balıkçı Murat Kurt `Palamut bitmek üzere hamsimiz başlıyor. Karadeniz hamsisi biraz bu yıl ne iri ne de ince bir yapıdalar.
Bu yıl hamsi fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Faik Yılmaz, `Bu sene hamsi fiyatları güzel. Uygun fiyata satılıyor. Hamsi de denizden taze çıktı. İyi yiyen biri için 1 kilo hamsi ancak 2 kişiye yeter` şeklinde konuştu.
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