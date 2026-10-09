"Fon Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, şunları kaydetti;

Fon malvarlığından olağandışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine imkan tanıyoruz.

El konulan ve müsadere edilen malvarlıklarının doğrudan fona iadesi imkanını getiriyoruz.

Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir.

Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hallerde Kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkanından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır.

Tasfiye iş ve işlemlerinin SPK’nin sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz.

9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu, SPK’nın alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK’n'n alacağı kararlarda hazineden bir katkı alınmayacaktır.

Teklifimizle bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı etkiyi ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için önemli bir adım olacaktır.

Teklifimizle piyasalarımızın sağlam gövdesine korumak, sermaye piyasalarını her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve olumlu havada devam etmesini istiyoruz.

Kanun Teklifi Çarşamba günü saat 10’da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Ayrıntılar gelecek...