Erdoğan: Kim milletin emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli’de “Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Kırklarelililer, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına bizi hasretle bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyor, Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Sayın Kos'u bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, ismini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum.

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, ülkemize vizyon katacak projelerimizden biridir"

Biliyorsunuz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi, projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız; çift hatlı, elektrikli, sinyalli olarak inşa edilmiştir.

Hat üzerinde 31 köprü, 2 bin 520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı, Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

"Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya düşecek"

Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci azalacak, neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.

Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak.

"Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz"

Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkarıyoruz.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"Bu hat, Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor"

Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın: Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya'yla sınırlandıramayız. Bu hat; Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı-Kapıkule Projesi, 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçen 2 bin 94 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır.

Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı-Kapıkule hattı; İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır.

Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklareli'mize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

"Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık"

Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık. Yüzde 243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız yüzde 236 oldu.

"2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık"

Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun yüzde 51'i yararlanıyor. Çerkezköy-Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2 bin 604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak. 2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanında demir yolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hâlihazırda toplam 4 bin 858 kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu -dikkat edin- 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir.

"Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz"

Burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, ne için çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var, ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2 bin yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik.

Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1.458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz icraat! Hizmet üretiyoruz hizmet! Laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz.

"Kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler"

Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz; gündemlerinde hiçbir somut proje yok.

Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.

FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar.

"Önce para kulelerinin hesabını vereceksin"

Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var, ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.

Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz.

Daha evvel defalarca söyledim, bugün yine söylüyorum: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur; yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz.

"Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür"

Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulunun yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkarlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz.

Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden 1 milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serinkanlı bir şekilde akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz.

"Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz"

Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kere daha tebrik ediyor, tekrar görüşünceye kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.