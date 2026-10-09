Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, hafta sonu büyük oranda açık ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu Türkiye genelinde, pazartesi gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

Pazar günü özellikle iç ve batı kesimlerde görülmesi beklenen parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı hava, ilerleyen günlerde ülkenin büyük bölümüne yayılacak.

Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da kademeli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren, Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, yağışlı hava dalgasıyla birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yerini mevsim normallerine veya yer yer altına bırakacağını belirtiyor.