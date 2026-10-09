AK Parti Genel Sekreteri İnan: Partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili İnan, NTV canlı yayınında, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden partisine ve hükümete yönelik yürütülen tartışmaları 'operasyon' olarak nitelendirerek, 'Hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz.' dedi.

Muhalefetin bu mücadeleyi hedef aldığını belirten İnan, şunları kaydetti;

Biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla ve bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları, bu mücadeleyi yürütenleri hedefe koymayı tercih ediyor. Bu tavırları, geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğimiz dönemdeki tutumlarıyla paralellik gösteriyor. O dönemde de alçak FETÖ'cülerle mücadele edenleri hedef almışlardı. Sicilleri maalesef bu konuda oldukça bozuk.

"Sosyal medya operasyonlarına izin vermeyeceğiz"

Partisine ve hükümetine yönelik yürütülen bir "operasyon" olduğunu ifade eden İnan, bu sürece asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. İnan, "Gerek yeni parti kılığındaki yapılar gerekse kiralık gazeteci görünümlü sözlü aparatlar vasıtasıyla partimize ve hükümetimize operasyon çektirmeyiz. Hiçbir partilimizi veya bakanımızı bu yalanlara, iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç başlatılacak"

Söz konusu operasyonun "ellerinde patladığını" ve arka planının çözüldüğünü dile getiren İnan, konuyu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti. İnan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Bu işin arkasında kimler olduğunu, gün ve gün, saat saat anlatmaktan geri durmayacağız. Partimizin tüzel kişiliğine yönelik saldırıların hesabını hukuki zeminde tek tek soracağız. Özgür Özel ve arkadaşları, atmış oldukları yalanların ve iftiraların bedelini hem sandıkta hem de milletimizin huzurunda ödeyeceklerdir.