Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.10.2026 15:37

54 ilde kaçakçılara yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

54 ilde kaçakçılara yönelik operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gümrük kaçağı ürünlerin ülkeye sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı olarak 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara, 37 bin 819 litre alkollü içki ve 2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu başarılı operasyonlar nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı personeli ile görevli ekipler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

ETİKETLER
Kaçakçılık İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Şarkıcı "Güllü"nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Trump, uzay politikasını duyurmadan önce SpaceX'ten 1 ila 5 milyon dolarlık borç senedi satın almış
15:42
Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi
15:33
İran Cumhurbaşkanı: Çevrenin, siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz
15:59
Şarkıcı "Güllü"nün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı
15:30
Norveç, kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımını yasaklamayı planlıyor
15:09
Ukrayna: Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledik
İsrail'in altyapıyı yok ettiği Gazze’de öğrenciler, çadır okullarda zorlukları umutla aşmaya çalışıyor
İsrail'in altyapıyı yok ettiği Gazze’de öğrenciler, çadır okullarda zorlukları umutla aşmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ