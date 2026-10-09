54 ilde kaçakçılara yönelik operasyon

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gümrük kaçağı ürünlerin ülkeye sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı olarak 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara, 37 bin 819 litre alkollü içki ve 2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu başarılı operasyonlar nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı personeli ile görevli ekipler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.