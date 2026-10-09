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Gündem
TRT Haber 09.10.2026 16:23

Fon Koordinasyon Kurulu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar ve 1 miloyn liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıkların ve fahiş kazançların iadesi için kurumlar arası eş güdüm çalışmalarının ele alındığını duyurdu.

Fon Koordinasyon Kurulu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda, olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılırken, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alındı.

Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu'nun, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Ayrıca, "Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir." denildi.

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