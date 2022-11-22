İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 04 -18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 adet kesici alet (bıçak-pala), 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği ve toplamda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 9 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılırken olaya karışan 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 62 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sevk edilen 52 şahıs tutuklandı, 10 şahıs ise serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan; “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek / Yaptırmak /Aracılık Etmek/Yer Temin Etmek” suçundan 13 yıl, 4 ay hapis cezasıyla aranan (1) şahıs, “Hırsızlık” suçundan 6 yıl, 8 ay ve 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan (2) şahıs, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan 5 yıl, 4 ay hapis cezasıyla aranan (1) şahıs ve “İkametten Hırsızlık” suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan (1) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.