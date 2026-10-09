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Gündem
TRT Haber 09.10.2026 17:13

Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 67 canlı piton yılanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen kişi veya kişilere yönelik Milli Parklar ve Muhafaza ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu, yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmak istenen 67 canlı piton yılanı bulundu. El konulan yılanlar, koruma altına alınarak rehabilitasyon sürecine alındı.

Fırsatçılara 948 bin lira ceza

Yaban hayatını kaçak yollarla istismar etmeye çalışan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, sorumlulara toplamda 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, yaban hayatını tehlikeye atan kaçakçılık girişimlerine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve fırsatçılara asla göz açtırılmayacağını vurguladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
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