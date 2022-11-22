Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de vatandaşlara 300 adet kayısı fidesi dağıtıldı
[Fotograf: İHA]
Bingöl’ün Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, 300 adet kayısı fidesi dağıtıldı.
Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait deneme bahçesinde ekimi yapılan ve verimi yüksek çıkan kayısı fideleri vatandaşlara dağıtıldı.
Kayısı fideleri, vatandaşların yanı sıra emniyet, jandarma ve karakollara da verilerek ekimi yapılacak.
Fidelerin bu mevsimde ekimi yapıldığında daha verimli olduğunu belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, sezonun verimli geçmesi durumunda daha fazla fide dağıtılacağını bildirdi.
Etiketler: Bingöl
Son Haberler
- 14:59
- 14:59
- 14:51
- 14:58
- 14:40
Sıradaki Haber
İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 6 cezaevi personeli yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz