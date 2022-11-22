Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza
Hatay'ın Antakya ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynadığını belirlediği E.G, A.P, N.A. ve M.D'ye 7 bin 276 lira ceza kesti, iş yeri sahibi M.B.C. hakkında da kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yaptı.
Masa üzerindeki oyun kağıtları ile 5 bin 300 liraya el konuldu.
Etiketler: Hatay
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