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Gündem
AA 09.10.2026 19:11

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni toplantı gerçekleşti

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu Girit'te yapıldı. Toplantının olumlu havada geçtiği duyuruldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni toplantı gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bugün gerçekleştirilen toplantının, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde Girit Adası'ndaki Hanya kentinde gerçekleştiği belirtildi.

Her iki heyetin de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda her iki taraf 2026 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2027 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir."

Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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