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Gündem
TRT Haber 09.10.2026 17:16

İmamoğlu davasında firari sanık Yunanistan'da yakalandı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü Davası'nın firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası’ndan olmak üzere toplamda 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan Gülibrahimoğlu için iade işlemlerine başlandı.

"Örgütün para kasası" olarak nitelendirilen Murat Gülibrahimoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, ve suç gelirlerini aklama başta olmak üzere hakkında birçok suçlama yapılan Gülibrahimoğlu hakkında 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede Gülibrahimoğlu'nun üzerindeki malların bir kısmının İmamoğlu ve Fatih Keleş'e ait olduğu, bu şekilde 'kasa' görevini ifa ettiği öne sürüldü. Ayrıca Suç örgütüne ait paraları özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlandı.

180 milyar liralık vurgun iddiası

İddianameye göre, Gülibrahimoğlu, Ekem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde 2019'dan itibaren Sultangazi’deki Cebeci maden sahalarına yöneldi.

2020-2025 yılları arasında maden sahasına toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökülerek yaklaşık 80 milyar lira kamu zararına yol açıldı. Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlandı.

BDDK raporu da iddianamede

İddianamede Gülibrahimoğlu’nun hesaplarına yatan ve kaynağı belli olmayan 4 milyar 458 milyon lira olduğu iddia edildi.  Söz konusu paranın suçtan elde edildiği iddiası BDDK raporuyla tescillendi.  Ayrıca suç örgütünün elde ettiği parayı siyaseti dizayn amaçlı kurulan "SİSTEM" adlı havuza aktarıldığı öne sürüldü.

Davanın 3 firarisinden biriydi

Murat Gülibrahimoğlu, Emrah Bağdatlı ve İbrahim Bülbüllü ile birlikte davanın 3 firarisinden biriydi.

Adalet Bakanlığı, 19 aydır firari durumda olan ve Yunanistan'da yakalanan Gülibrahimoğlu'nun iadesine ilişkin işlemlere başladı.

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