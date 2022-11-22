Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demirci'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Demirci - Simav kara yolu Akçakertik mevkisinde Ahmet Tontur'un kullandığı 06 GBH 53 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 45 PH 180 plakalı Mehmet Kaygısız yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerle Harun Tekin, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 14:59
- 14:59
- 14:51
- 14:58
- 14:40
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da 9 kilo uyuşturucuya 9 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz