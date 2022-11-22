Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nazilli'deki uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğmuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.
Evdeki aramada 360 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 10 bin lira ele geçirildi, M.S gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Aydın
Sıradaki Haber
Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz