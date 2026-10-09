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Türkiye
AA 09.10.2026 17:49

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin mal varlığına el konuldu

Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu ve 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık bir yıldır çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi.

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine Yüksekova merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu.

"Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Kara paraya geçit yok" ifadesine yer veren Çiftçi, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz. Şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Hakkari Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturmayı koordine eden Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyorum."

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