Öğretmenler Günü yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 81 il valiliğine 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yurt içinde ve dış temsilciliklerde düzenlenecek etkinliklere ilişkin genelge gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen genelgede, öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarının hatırlanması, mesleki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Genelgede, öğretmenlik mesleğinin milli değerlerin, kültürel birikimin ve birlikte yaşama iradesinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiği vurgulanarak, kutlama programlarına en üst düzeyde katılım sağlanması istendi.

Bu yıl etkinlikler merkezi programlarla sınırlı kalmayacak, 81 ilde kültür, sanat, akademik çalışmalar, sosyal etkinlikler ve uluslararası iş birlikleriyle zenginleştirilerek gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak. Etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması bu kurullarca sağlanacak.

Programlar hazırlanırken öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, veliler, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlarla iş birliği yapılacak. Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve vatandaşlar da davet edilecek.

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin edecek

Genelge kapsamında, başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenler kabirlerinin başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

24 Kasım 2026 itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak. Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan ve kutlama programlarına katılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecek.

Öğretmenlik mesleğinin toplumsal ve kültürel değerini görünür kılmak amacıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımına açık anı, öykü, şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf, kısa film ve beste yarışmaları düzenlenecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek ve eserler sergilenecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilcilikler, dijital ortamlarda öğretmenlerin bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecek.

Öğretmenler arasında spor müsabakaları, geziler ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Mesleki deneyimlerin ve başarı hikayelerinin paylaşılması amacıyla söyleşi, panel, konferans ve buluşmalar düzenlenecek.

Farklı kuşaklardan öğretmenler, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adayları da çeşitli programlarda bir araya getirilecek. Bu buluşmalarda paylaşılan deneyim ve iyi uygulama örneklerine ilişkin kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Ayrıca üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak öğretmenlik mesleğinin sorumluluk, saygınlık, rehberlik ve mesleki gelişim boyutlarının ele alınacağı panel, sempozyum, açık oturum ve konferanslar düzenlenecek.

Öte yandan, kamu ve özel kurumlarla yürütülen "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" öğretmenlere duyurulacak, kamu ve özel kurumlarla işbirliği yapılarak öğretmenlere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacak.

Öğretmenler Günü haftasında MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerinin desteğiyle illerde 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikimi etkinlikleri gerçekleştirilecek.