İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Arap Emrah" olarak bilinen Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı ve organize suç örgütü üyelerine yönelik olarak 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

38 sosyal medya hesabına erişim engeli talebi

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi.

Ayrıca savcılık tarafından örgüt üyelerinin kullandığı 38 sosyal medya hesabına erişim engeli talebinde bulunuldu.

Şüphelilerden birinin cezaevinde dördünün yurt dışında olduğu öğrenildi.