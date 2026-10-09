Maltepe'de kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği belirtildi.

Olayda Gülce Dora Turhan, Ahmet Muhammed İnan, Mesut Bilece, Hüseyin Özkurt ve Zeynep İnan'ın hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşın otellere yerleştirildiği, otellerdeki ve hastanede tedavi gören afetzedelere Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından psikososyal destek verildiği, Afet Beslenme Grubu tarafından da mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla alanda görevli personel ile vatandaşlara beslenme hizmeti sağlandığı belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin itfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapıldığı, çalışmalarda 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 köpeğinin yer aldığı bildirildi.

İstanbul Valisi Gül, olay yerinde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, AFAD koordinasyonunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sesimi duyan var mı? Ekipler, Maltepe'de çöken binanın enkazında yaşam belirtisi arıyor. https://t.co/xXEGgB8Xni — TRT HABER (@trthaber) October 8, 2026

Binanın yan yatmaya başladığını ve yapılan ölçümlerde yıkılma riskinin arttığının belirlendiğini aktaran Gül, enkazın üzerindeki yükün kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldığını ve açılan galeriler enkaz altında olduğu değerlendirilen kişilere ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti. Gül, çalışmalar sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarındakine benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini anlattı.

Enkaz altında kalan kişilerle iletişim kurulup kurulamadığına ilişkin soruya Gül, etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak dinleme çalışması yapıldığını ancak henüz bir netice alınmadığını söyledi.

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin soruyu Gül, "Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyorum. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var." diye yanıtladı.

Gül, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım, kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

Kısmen çöken bina hariç 3 bina boşaltıldı

Gül, çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında kısmen çöken bina dışında 3 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, "Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatıldı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar." dedi.

Enkazın yarın tamamen kaldırılmasını öngördüklerini dile getiren Gül, 12 daire başta olmak üzere çevredeki diğer binalarla ilgili yol haritasının da netleşeceğini söyledi.

Can kaybı 5'e yükseldi

7 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Binanın mal sahibi D.B.'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Binadan itfaiyenin mobil asansörüyle kurtuldu

Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin mobil asansörüyle tahliye edildiğini belirterek, "Çökme sırasında evde yalnızdım. Çökmenin etkisiyle uyandık. Mümkün olduğunca aklıselim ve sakin bir şekilde kalıp işimizi zorlaştırmadan dışarı tahliye olmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri de bizi tahliye etmek için ellerinden geleni yaptı, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kendisinin binadan itfaiye ekiplerinin mobil asansörü sayesinde çıkarıldığını aktaran Gülpınar, binanın eski olduğunu ve daha önce kentsel dönüşüm için komşularıyla birlikte girişimde bulunduklarını anlattı.

"Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirten Gülpınar, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu.

Binanın alt katındaki iş yerinde geçmişte kolon kesildiği veya söküldüğü yönündeki iddialara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirten Gülpınar, şahit olmadığı bir konuda kimseye ağır ithamda bulunmak istemediğini, uzmanların inceleyeceğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

Binada daha önce bazı çatlakların bulunduğunu da aktaran Gülpınar, bazı komşularının çökme öncesinde çatırdama sesleri duyduğunu söylediğini ancak kendisinin bu seslere şahit olmadığını anlattı.

Çökme sırasında başına beton parçasının düştüğünü, sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiğini aktaran Gülpınar, "Evimiz bu haldeyken benim ufacık bir yaram ne ki. Bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Yılmaz ve Duran'dan olaya ilişkin paylaşımlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu gerçekleşen üzücü hadiseyi teessürle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını yürekten temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”m

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binada meydana gelen kısmi çökmeden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın koordinasyonunda ekiplerimizin olayın ilk anlarından itibaren sahada yürüttüğü kurtarma çalışmalarının selametle sonuçlanmasını ve enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum.”

Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökmenin ardından, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çevredeki binalarda alınan tedbirlere yer verilen açıklamada, "Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer ayrıldığı belirtilerek, çöken binadan 8, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 olmak üzere toplam 44 kişinin konaklamasının sağlandığı kaydedildi.

Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otellere yerleştirilen ve hastanelerde tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlandığı aktarılan açıklamada, Afet Beslenme Grubu tarafından da mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla bölgedeki görevli personel ve vatandaşlara beslenme hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, binanın yan yatma ve çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkim çalışmalarının yapıldığı, arama kurtarma faaliyetlerinin gönüllü olarak bölgeye getirilen hidrolik yıkım makası yardımıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında, "Arama ve kurtarma faaliyetlerine, İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle devam edilmektedir. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.